PSG : Top 100 des salaires, Neymar au pied du podium !

Dans : PSG.

Chaque année, le magazine économique Forbes publie la liste des 100 sportifs les mieux payés du monde. Sans surprise, le PSG est représenté avec Mbappé et Neymar…

Joueur le mieux payé de l’histoire de la Ligue 1, Neymar ne figure toutefois pas sur le podium de ce classement, malgré un total de 85,9 ME perçus cette saison, salaires, primes et revenus publicitaires compris. L’ancien attaquant du FC Barcelone est devancé par Roger Federer, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Quant à Kylian Mbappé, il figure assez loin dans ce classement mondial (37e) avec un total de 30,5 ME par an. Sa rémunération se compose ainsi selon le magazine : deux tiers via son salaire et ses primes au PSG et un tiers via les contrats publicitaires.

Dans le classement des 100 sportifs les mieux payés de la planète, on ne retrouve finalement pas tant de footballeurs que cela, à savoir 14. Et seuls trois Français sont présents : Kylian Mbappé donc, mais également Paul Pogba (Manchester United) et Antoine Griezmann (FC Barcelone). Longtemps présents dans ce classement, Franck Ribéry ou encore Karim Benzema ne sont plus dans le top 100. Pour le reste du classement, on retrouve six joueurs de tennis (dont deux femmes), trois pilotes de Formule 1, quatre boxeurs, un joueur de cricket, trois golfeurs, un combattant de MMA, 35 basketteurs de NBA et 31 joueurs de football américain. On l’a bien compris, c’est donc principalement aux Etats-Unis que les gros salaires sont distribués même si le football européen a son mot à dire dans ce classement avec des joueurs aussi bien payés que Neymar, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi.