PSG : Neymar refuse de baisser son salaire, Mbappé accepte !

Les négociations se poursuivent entre les joueurs et la direction du Paris Saint-Germain au sujet d’une baisse des salaires en cette période de crise.

Lundi, le site Paris-United dévoilait que les joueurs avaient l’intention, dans un premier temps, de baisser leur salaire et que la différence soit versée à des œuvres caritatives. Une proposition plutôt honnête mais balayée d’un revers de la main par Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaite que les joueurs renoncent purement et simplement à une partie de leurs émoluments. Les négociations se poursuivent donc mais selon Soccer Link, la direction du PSG fait face à deux clans au sein du vestiaire. Ce qui rend les discussions assez compliquées…

Un premier groupe souhaite reporter le versement des salaires, sans pour autant renoncer à leurs émoluments qu’ils veulent se faire payer plus tard. Edinson Cavani, Ander Herrera, Thiago Silva, Juan Bernat et Neymar figurent notamment dans ce groupe de joueurs qui n’ont nullement l’intention de faire définitivement une croix sur leur salaire. Face à eux se trouve un groupe de joueurs d’accord sur le principe pour diminuer leur salaire sans percevoir la différence quelques mois plus tard.

Selon le média, Marquinhos est le leader de ce groupe, avec des éléments forts comme Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou encore Angel Di Maria derrière lui. Ce groupe de quatre est prêt à renoncer à 30 % de son salaire… à condition de s’accorder à l’avance sur la durée de cet effort. Or pour l’instant, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas été en mesure de définir une date de retour à la normale des salaires. C’est donc sur ce point que le président du PSG va devoir s’entendre avec ses troupes. Par ailleurs, on apprend que Leonardo a été invité à diminuer son salaire… ce que le directeur sportif de Paris n’a pas encore fait.