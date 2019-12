PSG : Thomas Tuchel viré en janvier, la rumeur enfle !

Dans : PSG.

De retour au Paris Saint-Germain cet été, Leonardo sera impitoyable avec Thomas Tuchel, un entraîneur qu’il n’a pas personnellement choisi.

Et on le sait, Antoine Kombouaré peut en témoigner, le directeur sportif brésilien peut être cruel en virant sans scrupules un entraîneur en tête de la Ligue 1. Sur l’antenne de RMC, Jonatan MacHardy a lâché une petite bombe à ce sujet puisque selon le chroniqueur de l’After Foot, il est tout-à-fait envisageable de voir Leonardo se séparer de l’entraîneur allemand en janvier prochain. Pour le remplacer, les noms de Mauricio Pochettino (ex-Tottenham) et de Massimiliano Allegri (ex-Juventus Turin) sont évoqués.

« J’ai une petite théorie. Depuis que Leonardo est revenu, je pense qu’il va refaire le même coup qu’il avait fait avec Antoine Kombouaré. Il va mettre un grand coup de chausson à Tuchel cet hiver, et il va prendre Mauricio Pochettino ou Massimiliano Allegri dès le mois de janvier. J’étais sûr qu’il le ferait si Paris avait perdu contre le Real Madrid. Ça lui aurait servi d’excuse. Mais c’est l’idée que Leonardo a en tête » a lancé le consultant de RMC dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si tout cela se confirmera. Assurément, cette information fera réagir les supporters parisiens, lesquels ne sont pas totalement en osmose avec Thomas Tuchel en raison des choix tactiques de l’ancien coach du Borussia Dortmund ces dernières semaines…