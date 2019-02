PSG : Thomas Tuchel crève l'abcès avec Antero Henrique

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour sa première conférence de presse après la fin du mercato hivernal, Tomas Tuchel était attendu au tournant ce samedi. En effet, il se dit que l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain est furieux de la manière dont Antero Henrique a géré ce mois de janvier, et que la rupture est totale entre le coach du PSG et son directeur sportif. Restant quand même prudent dans ses propos, Thomas Tuchel a donné sa vision de ce mercato d'hiver sauce Paris SG.

Des propos qui ne mettent pas de l'huile sur le feu en interne au Paris Saint-Germain, même si Tuchel fait passer un vrai message à destination d'Henrique et des dirigeants. « Si je suis en colère ? Non non ! Je sais que le mercato d’hiver c’est super compliqué. Quel club veut perdre un joueur ? que club veut donner un joueur ? Il y a très peu de possibilités au mercato en janvier. C’est toujours le défi de composer son équipe en été, car si tu dois faire beaucoup de choses en hiver, il y a une grande possibilité que tu sois déçu ou que tu ne sois pas satisfait. Si on me demande si je suis satisfait avec Leandro Paredes, alors oui je suis très satisfait (...) On doit accepter cette situation et le plus important pour moi désormais c’est de travailler avec mon équipe, a expliqué Thomas Tuchel, avant de répondre à une question sur sa relation avec Antero Henrique. Ce n’est pas le moment de commenter ce qui se dit dans la presse. Vous savez quel était mon choix l’été dernier et cet hiver pour renforcer mon équipe. Mais je le redis le mercato d’hiver est super difficile. Notre relation entre chaque mercato est toujours très proche. J’ai mon avis, il a le sien, et on doit faire le mieux possible pour le club. Je ne sais pas si les deux derniers jours du mercato sont les meilleurs pour trouver des solutions. Chaque transfert est un changement dans le vestiaire et je dois protéger mes joueurs. C’est un équilibre fragile et c’est mon job de protéger, et je suis le seul à décider de cela car je suis dans le vestiaire chaque jour. » Suivez mon regard...