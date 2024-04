200 millions d'euros, le PSG va faire une folie au mercato

Dans : PSG.

Le prochain mercato estival risque d'être particulièrement impactant. Notamment pour le PSG qui va perdre Kylian Mbappé. Le club de la capitale vise l'un des joueurs les plus chers au monde pour remplacer sa star française.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va perdre son meilleur joueur mais également celui qui est capable depuis plusieurs années, de marquer 40 buts par saison. Forcément, un tel profil est rare dans le football actuel, mais surtout très cher. Paris a toujours eu un joueur capable de réaliser ce type de standard depuis plus de dix ans (Zlatan, Cavani, Neymar). Lorsque Kylian Mbappé va partir, le club de la capitale va se retrouver orphelin d'un serial buteur. Cependant, d'après les informations d'El Debate, le PSG compte s'attaquer à Vinicius Junior cet été. Après l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, il va falloir faire de la place à l'attaquant français et c'est l'ailier brésilien qui pourrait en faire les frais.

Paris et la Premier League foncent sur Vinicius

— Vini Jr. (@vinijr) March 17, 2024

Le média espagnol indique que Chelsea et Liverpool sont également sur ce dossier qui fait saliver du beau monde. Pour les Blues, cela semble plus compliqué puisqu'une qualification en Ligue des Champions est déjà écartée. Et c'est forcément un critère de sélection pour Vinicius Junior. De son côté, Liverpool n'est pas habitué à offrir une somme aussi importante que celle qui correspond au prix de Vinicius Junior. Mais il faudra bien donner de quoi faire au remplaçant de Jurgen Klopp, alors que Mohamed Salah est annoncé sur le départ vers l'Arabie Saoudite. Là aussi pour un montant record.

De son côté, le Brésilien de 23 ans est évalué à 200 millions d'euros. Paris est capable financièrement de mettre cette somme, et l'a déjà fait par le passé avec Neymar et même Mbappé en provenance de Monaco. Reste à savoir si les Merengues vont accepter de vendre le Brésilien. Le club espagnol semble plutôt se diriger vers la création d'un trio extraordinaire avec Rodrygo, Mbappé et Vinicius, sans compter Jude Bellingham qui retrouvera certainement un poste plus bas sur le terrain. En Espagne, avec les affaires de racisme qui touchent de plus en plus l'ancien joueur de Flamengo, la crainte d'une envie de départ chez Vinicius Junior se fait ressentir. Même si pour le moment, ce dernier a toujours évoqué son souhait de rester chez la Maison Blanche.