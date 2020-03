PSG : Thiago Silva s’est dégonflé, la violente attaque

Dans : PSG.

Pressenti pour être titulaire face au Borussia Dortmund à quelques heures du match retour, Thiago Silva ne figurait finalement pas dans le groupe du PSG pour défier les Allemands.

Blessé à la cuisse lors du match entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux le 23 février dernier, le Brésilien a fait son maximum pour disputer le match contre le Borussia Dortmund. Finalement, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel n’a pas pris le moindre risque sur un match d’une telle importance en ne retenant pas son capitaine dans le groupe du PSG et en titularisant Marquinhos au côté de Presnel Kimpembe pour contrecarrer les plans d’Erling Haaland.

Mais pour Jean-Michel Larqué, interrogé à ce sujet sur RMC, c'est Thiago Silva qui s’est dégonflé. Une attaque gratuite qui indignera certainement un bon nombre de personnes chez les supporters du PSG « Pour tout le monde, l’affaire Thiago Silva était dans le sac. Qui doutait de sa présence face à Dortmund ? Il s’était entrainé, tout le monde était d’accord et le monstre allait être à son poste. De quoi il souffrait d’ailleurs ? D’une petite blessure… oh la la ! Terrible ! Là je regarde les infos. Kylian Mbappé est dans le groupe et Thiago Silva est absent. Je me suis dit ‘ah il nous la joue bien ! Il nous le fait bien ce coup là !’ Il s’est dégonflé ! Comme il s’est dégonflé à l’aller à Barcelone et puis quand il a vu que ça faisait 4-0, il était là au retour. Pour moi il y a des coïncidences malheureuses… jouer un match retour à 4-0 c’est plus facile non ? » a lâché Jean-Michel Larqué, attaquant clairement Thiago Silva. L’entourage du capitaine brésilien du Paris SG appréciera…