PSG : Kylian Mbappé après Cristiano Ronaldo, la Juventus répond

Toujours à la recherche d’éléments capables de rapprocher le club de son objectif ultime, à savoir la victoire en Ligue des Champions, la Juventus Turin a frappé fort l’été dernier en recrutant Cristiano Ronaldo. Et cette arrivée de prestige pourrait donner des idées aux dirigeants piémontais, qui pourraient se séparer de Paulo Dybala, et recruter des joueurs offensifs de grand talent pour compléter cette armada. Récemment, les noms de Kylian Mbappé et Mohamed Salah ont été évoqués dans les coulisses au sein de la Vieille Dame, ce qui a tout de même provoqué un gros coup de frein signé Fabio Paratici.

« Pour le moment, recruter de tels joueurs, c’est vraiment du football virtuel. Nous ne sommes qu’en février, personne ne peut savoir ce qu’il va réellement se passer en juin. Nous sommes simplement fiers d’avoir réussi à faire venir Aaron Ramsey », a souligné à la Rai le directeur technique de la Juventus Turin, et qui a en effet réussi à damner le pion à de nombreux clubs intéressés pour récupérer le milieu de terrain anglais d’Arsenal. Mais la Juve, spécialiste de ces coups avec les joueurs en fin de contrat, aura tout de même beaucoup de mal à aller chercher des éléments comme Mbappé (PSG) ou Salah (Liverpool), sportivement comme financièrement.