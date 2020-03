PSG : Marquinhos mange Thiago Silva, fin du débat !

Dans : PSG.

Trop juste pour tenir sa place contre Dortmund mercredi soir, Thiago Silva était dans les tribunes du Parc pour assister à la victoire du PSG (2-0).

Marquinhos était donc de retour à son poste naturel de défenseur central pour combler l’absence de Thiago Silva. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de l’AS Roma, capitaine pour l’occasion, a livré une performance absolument parfaite. De quoi envisager l’avenir avec une défense Kimpembe-Marquinhos, notamment dans les grandes affiches de Ligue des Champions. C’est tout du moins ce que pense Christophe Lollichon, lequel a indiqué sur l’antenne de Canal Plus que Marquinhos apportait bien plus de sérénité à l’arrière-garde parisienne que son ainé Thiago Silva…

« S’ils ne se sont pas qualifiés lors des trois dernières saisons, c’est qu’il y a eu des douches froides par des manques d’implication, par un manque de cohésion collective. Après, il y avait un joueur important qui n’était pas présent face à Dortmund : Thiago Silva. Mais Marquinhos apporte une sérénité et une consistance que Silva arrive lui aussi à amener, mais dans des matches avec moins d’enjeu. C’est dur de dire cela car Thiago Silva est un merveilleux défenseur, mais avec une certaine fragilité » a expliqué le recruteur des gardiens de Chelsea, pour qui Marquinhos a prouvé mercredi soir face au Borussia Dortmund qu’il avait l’étoffe d’un véritable patron. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui n’aura pas besoin de chercher bien loin son capitaine pour la saison prochaine, alors que Thiago Silva quittera la capitale cet été à l’issue de son contrat.