PSG : Thiago Silva remplaçant à 14 ME par an, la belle idée

En fin de contrat à l’issue de la saison, Thiago Silva (35 ans) ne prolongera pas l’aventure au Paris Saint-Germain.

Pendant de longs mois, le Brésilien a espéré un coup de fil de Leonardo afin de prolonger son contrat d’un an à Paris. En début de semaine, le verdict est tombé. La direction du Paris Saint-Germain a tranché en faveur d’un départ de l’international auriverde à l’issue de la saison. Dans l’esprit de Leonardo, l’ancien capitaine de l’AC Milan ne représente plus l’avenir du PSG, au contraire de Presnel Kimpembe ou de Marquinhos et son salaire de 14 ME par an ne permettait pas d’en faire un remplaçant. Sur l’antenne de France Bleu Paris, Eric Rabésandratana a pourtant indiqué qu’il aurait parfaitement imaginé Thiago Silva dans un rôle de remplaçant afin d’encadrer du mieux possible les plus jeunes joueurs de l’effectif comme Tanguy Kouassi.

« Moi j’étais plus adepte de voir Thiago Silva rester pour conseiller les jeunes, avec moins de temps de jeu. Il aurait fallu trouver un accord pour Thiago Silva, pour qu’il accepte de rester mais avec un rôle différent. C’est difficile. Depuis 2013, Silva est le deuxième meilleur défenseur en Europe. Alors quand vous l’avez dans vos rangs… Leonardo a envie de nouveau. Il a conscience de la valeur de Silva et Cavani, mais il veut renouveler. Il a deux joueurs qui tombent en fin de contrat : il y a une logique sportive. La signature d’Icardi a déjà annoncé la couleur » a indiqué l’ancien joueur du PSG, avant de se projeter sur la saison prochaine. « Soit Marquinhos repasse derrière et on reprendra un milieu de terrain défensif comme annoncé dernièrement. Ou alors on prendra un défenseur et Marquinhos restera milieu de terrain. En tout cas, le patron l’an prochain, c’est Marquinhos. Il sera capitaine j’imagine. Il est déjà leader, mais peut-être que Silva lui faisait un peu d’ombre. Pas dans le jeu, mais il empêchait Marquinhos de prendre des dispositions et du poids dans l’effectif. On va surveiller la suite ». Assurément, c’est un Marquinhos taille patron qu’il faut s’attendre à voir au PSG la saison prochaine… pour le plus grand bonheur des supporters.