PSG : Thiago Silva règle son cas avant le début du mercato !

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent critiqué pour son manque de caractère dans les grands rendez-vous, Thiago Silva s’avère néanmoins être le défenseur central le plus performant du Paris Saint-Germain.

Actuellement absent, l’international brésilien doit constater que Marquinhos et Presnel Kimpembe connaissent des difficultés et ne bouclent pas un match sans encaisser le moindre but. Preuve de l’importance de l’ancien capitaine du Milan AC… Interrogé par Le Foot Paris, ce dernier a révélé un objectif plutôt inattendu : terminer sa carrière dans la capitale, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2020.

« Je suis très heureux d’avoir atteint ce chiffre de 200 matches en tant que capitaine. J’espère que je pourrai jouer encore beaucoup de matches d’ici à 2020. C’est magnifique de porter ce maillot-là. J’espère qu’il y aura beaucoup de matches dans les prochains mois. Jusqu’à la fin de mon contrat, il y aura beaucoup d’eau qui aura coulé sous les ponts. C’est difficile de penser au futur, mais j’ai vraiment envie de continuer longtemps au Paris Saint-Germain. Je veux finir ma carrière au PSG. Le président a déjà confirmé cette volonté. On va continuer à discuter, mais tout indique que cela devrait se faire si je suis bon sur le terrain » a lancé l’international brésilien, déterminé à contribuer au projet parisien jusqu’au bout. Une belle preuve d’amour de la part d’un joueur capital qui devra néanmoins élever son niveau de jeu pour que le PSG ait une chance de se qualifier face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions…