PSG : Thiago Silva accuse Leonardo !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Thiago Silva avait décidé de poursuivre sa carrière à Chelsea.

Pourtant, le joueur de 36 ans ambitionnait clairement de finir son aventure sportive dans le club de la capitale. Naturalisé français en 2019, le défenseur central se sentait comme chez lui à Paris. Mais après huit saisons de bons et loyaux services, l'international brésilien n’a pas été prolongé par la direction francilienne. Tout simplement parce qu’il n’avait pas reçu de proposition avant le Final 8 de Lisbonne. La faute à Leonardo, comme Thiago Silva l’explique avec une grande sincérité.

« Pourquoi avoir choisi Chelsea plutôt qu'une prolongation au PSG ? C'est facile. D'abord, je n'ai pas eu de proposition pour prolonger mon contrat. Leonardo m'a appelé et il m'a dit que je ne faisais pas partie du projet et que je pouvais partir. C'était très dur à accepter, mais j'ai pris la décision de choisir où j'allais jouer. Après la finale de la Ligue des Champions, il m'a demandé si j'avais déjà signé avec un autre club. J'ai dit que non, mais que j'avais déjà donné ma parole à Chelsea, et que j'allais signer le soir même là-bas. Pour moi, le plus important est la parole, une fois que tu dis les choses, tu dois les suivre. À mon avis, ils ont changé d'idée après la Ligue des Champions, une compétition dans laquelle j'ai montré des qualités. Ce qui me rend triste, c'est qu'après huit années passées là-bas, je suis jugé sur trois matchs. Tout ce que j'ai fait avant, ça ne sert à rien. Pour moi c'est triste de prendre une décision comme ça, mais c'est le foot, c'est comme ça, il faut regarder en avant et travailler pour Chelsea. C'est un club qui le mérite », a avoué, sur Canal+, Thiago Silva, qui fait désormais le bonheur des Blues à Londres, où il est titulaire indiscutable. De quoi donner des regrets au PSG, qui a perdu son capitaine de manière gratuite et sans le remplacer derrière au mercato...