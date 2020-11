PSG : Thiago Silva a pris une claque loin de Paris

Dans : PSG.

Excellent lors du Final 8 de la Ligue des Champions cet été, Thiago Silva conserve un niveau de performance élevé en Premier League.

En effet, le nouveau défenseur de Chelsea s’est rapidement imposé comme un titulaire quasiment indiscutable de l’équipe de Frank Lampard. Présent en conférence de presse en marge du rassemblement de la sélection brésilienne, l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain a d’ailleurs été interrogé sur les différences entre la Ligue 1 et la Premier League. Et s’il ne tenait pas à descendre notre championnat, Thiago Silva, qui a récemment défendu Thomas Tuchel, a bien fait comprendre que l’intensité des matchs Outre-Manche n’avait absolument rien à voir avec ce que l’on peut trouver en France. La preuve, le Brésilien a indiqué qu’il avait eu mal à la tête après ses deux premiers matchs de Premier League.

Un rythme de jeu « très élevé » en Angleterre

« J’ai eu un gros apprentissage en Italie. Selon moi, c’est l’une des meilleures écoles pour les défenseurs. Après, il y a le championnat français, qui est un peu plus physique et un peu plus fort. Même si le PSG a une forte domination sur ses adversaires, on jouait de manière plus exposée parce qu’il fallait prendre des risques. Quant au championnat anglais, après les deux matches que j’ai joués, ça donne mal à la tête. C’est du jeu aérien à tous les instants, un rythme de jeu très élevé » a confié l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, pour qui l’intensité incroyable de la Premier League est la principale chose à laquelle il faut rapidement s’acclimater en Angleterre afin d’être performant. En difficulté lors de son premier match de Premier League avec une grosse boulette à la clé, Thiago Silva s’est rapidement repris et fait désormais office de référence à Chelsea pour les jeunes Kurt Zouma et Andreas Christensen.