PSG : Thiago Silva à Chelsea, une trahison signée Neymar ?

Dans : PSG.

Régulièrement critiqué, Thiago Silva a néanmoins été déterminant durant le Final 8 de la Ligue des Champions sous les couleurs du PSG.

En plus d’être irréprochable dans son comportement, le capitaine du Paris Saint-Germain a aligné des prestations de très haut niveau, y compris en finale contre le Bayern Munich. Désireux de le laisser filer à l’issue de son contrat, Leonardo a changé d’avis au sujet de Thiago Silva en lui proposant une prolongation après l’épopée européenne du PSG comme il l’a confirmé au micro de Canal + dimanche soir. « La décision n'était pas facile. On a pris une décision il y a six mois pour question financière et afin de renouveler la génération. Et après, il y a ce que le groupe a fait en fin de saison, c'était fantastique. On avait envie de maintenir ce groupe et ont parlé à la fin avec Thiago Silva, mais il a dit non (pour prolonger » a fait savoir Leonardo.

Mais visiblement, tout le monde au Paris Saint-Germain n’a pas fait ce qui était en son pouvoir afin de convaincre Thiago Silva de rester un an supplémentaire. C’est tout du moins ce que nous apprend Le Telegraph, qui affirme en ce début de semaine que Neymar n’a pas réellement joué de son influence afin de conserver Thiago Silva au sein de l’effectif. Au contraire, le média britannique affirme que le n°10 du Paris Saint-Germain a conseillé à son compatriote de 35 ans de s’engager à Chelsea, pour la simple et bonne raison qu’il regretterait de ne pas découvrir la Premier League dans un club de cette dimension à son âge. Outre Neymar, un autre Brésilien a influencé Thiago Silva dans sa décision en la personne de Willian, qui a quitté les Blues pour rejoindre Arsenal cet été. L’information demandera bien évidemment confirmation mais s’il s’avère que Neymar a effectivement conseillé à son ancien capitaine de rejoindre Londres, un certain Leonardo pourrait être remonté…