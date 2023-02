PSG : Thiago Motta met lui aussi la pression sur Galtier

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En difficulté pour sa première saison au Paris Saint-Germain, l’entraîneur Christophe Galtier voit les noms de potentiels remplaçants s’accumuler. Après Zinedine Zidane ou encore Thomas Tuchel, c’est Thiago Motta qui alimente les rumeurs autour du club de la capitale.

Comme beaucoup d’autres entraîneurs menacés avant lui, Christophe Galtier a été rassuré. Le coach du Paris Saint-Germain ne se sent pas en danger puisque ses dirigeants lui ont répété leur confiance. Un discours plus ou moins crédible compte tenu de la situation des Parisiens. Après la défaite contre le Bayern Munich (0-1) à l’aller, une nouvelle élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions passerait mal. Et l’on n’ose imaginer la réaction au Qatar si le champion de France en titre devait céder sa couronne en Ligue 1.

Le PSG prépare l'après-Galtier

Ce n’est sûrement pas un hasard si Christophe Galtier est annoncé sur la sellette. D’autant que les noms de potentiels successeurs commencent à s’accumuler. Sans surprise, la piste menant à Zinedine Zidane est vite réapparue. Il faut dire que l’ancien coach du Real Madrid n’est plus focalisé sur l’équipe de France après la prolongation du sélectionneur Didier Deschamps. On parle également d’un possible retour de Thomas Tuchel, même si l’Allemand aurait déjà posé certaines conditions afin d’éviter les tensions connues avec Leonardo lors de son premier passage.

Thomas Tuchel 🇩🇪 a la tête du PSG en 2019-2020 :



Trophée des champions 🥇

Coupe de France 🥇

Coupe de la Ligue 🥇

Ligue 1 🥇

Ligue des champions 🥈



Meilleur saison de l'histoire du club pour les 50 ans

❤️💙 pic.twitter.com/LdXUDiE8de — 𝑻𝒊𝒏𝒆𝒉⚜️⭐️ (@Tineh__) February 16, 2023

Mais ce n’est pas tout. La presse italienne ajoute maintenant Thiago Motta à la liste. En effet, le travail de l’Italo-Brésilien avec Bologne, actuel huitième de Serie A, ne passe pas inaperçu. La direction francilienne suit sa progression à distance, nous apprend le Corriere di Bologna. Rappelons que l’ancien milieu de terrain passé par le Paris Saint-Germain a également entraîné les U19 parisiens. A noter que l’Inter Milan s’intéresse également à la trajectoire de Thiago Motta en cas de départ de Simone Inzaghi.