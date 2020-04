PSG : Ter Stegen, De Jong, Messi, le Qatar se moque du Barça

Dans : PSG.

Très intéressé par le retour de Neymar au mercato, le FC Barcelone ne sera pas en mesure de payer un gros chèque au PSG cet été.

Dès lors, la seule option pour le club blaugrana est de proposer un échange d’envergure aux dirigeants du Paris Saint-Germain afin de les convaincre de céder Neymar. Ces dernières semaines, les noms de Philippe Coutinho, d’Ousmane Dembélé ou encore de Samuel Umtiti et d’Ivan Rakitic ont été évoqués. Mais à en croire le journaliste Guillem Balague, tous ces joueurs ne charment pas vraiment le Paris Saint-Germain. Effectivement, les dirigeants du PSG, qui traitent de ce dossier en haut lieu, auraient répondu à Josep Maria Bartomeu au cours des derniers échanges que seuls quatre joueurs de Barcelone étaient susceptibles d’intéresser le Paris SG dans le cadre d’un échange avec Neymar.

Il s’agit d’Antoine Griezmann, de Marc-André Ter Stegen, de Frenkie De Jong et bien évidemment de Lionel Messsi. Problème : à part l’international français, les trois autres joueurs sont quasiment considérés comme les meilleurs du FC Barcelone et sont donc intransférables aux yeux de la direction catalane. Il se pourrait toutefois que le PSG, comme pour mettre fin aux négociations, exige la venue de Lionel Messi pour valider le départ de Neymar. Ce qui ne sera évidemment ni accepté par le club, ni par La Pulga qui a prouvé son attachement au Barça depuis des années et qui n’a nullement l’intention de partir. Dans les prochaines semaines, les dirigeants du FC Barcelone pourraient donc concentrer leurs forces sur une offre comprenant Antoine Griezmann, lequel ne fait pas l’unanimité au Camp Nou et dont le profil intéresse grandement le Paris Saint-Germain. Mais en cas d’échange entre « Grizou » et Neymar, le PSG demandera très certainement au champion d’Espagne en titre de rajouter de l’argent dans la transaction afin que celle-ci soit acceptée.