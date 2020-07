PSG : 164ME pour Neymar, Manchester United efface Barcelone

Dans : PSG.

Déterminé à rejoindre le FC Barcelone depuis l’été dernier, Neymar aurait changé d’avis. Désormais, l’attaquant du Paris Saint-Germain serait davantage intéressé par un transfert à Manchester United.

Va-t-on assister à un revirement de situation dans la célèbre saga Neymar ? C’est possible si l’on en croit la presse espagnole, qui croit savoir qu’il n’est plus seulement question du FC Barcelone. Rappelons que le club catalan avait tout tenté pour récupérer son ancien ailier malgré son manque de liquidités. Le Barça avait alors proposé de nombreux joueurs en échange, mais sans parvenir à convaincre le Paris Saint-Germain.

Autant dire que les Blaugrana se dirigent vers un nouvel échec cet été puisque la crise sanitaire a fortement diminué leur budget dédié au mercato. Une situation qui n’a sûrement pas échappé à Neymar. Car selon les informations de Don Balon, le Brésilien ne voudrait plus revenir au Barça. L’ancien prodige de Santos, sur les conseils de son entourage, et refroidi par ses litiges avec Barcelone, serait davantage intéressé par une aventure en Premier League. La tendance aurait même déjà traversé la Manche et incité Manchester United à revenir à la charge.

La condition de Neymar

En effet, le pensionnaire de Premier League, qui n’aurait aucun mal à payer le salaire du joueur, envisagerait de transmettre une offre de 164 millions d’euros au Paris Saint-Germain. De son côté, Neymar serait intéressé, mais seulement à condition que les Red Devils, cinquièmes de leur championnat à un point de la quatrième place, disputent la Ligue des Champions la saison prochaine. La fin de saison anglaise pourrait donc s’avérer décisive pour l’avenir du Parisien.