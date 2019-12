PSG : Ter Stegen à Paris, le Barça ricane un bon coup

Dans : PSG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a réalisé le coup parfait au mercato en s’offrant les services de Keylor Navas. Bien que très performant, le Costaricien a tout de même 33 ans. Logiquement, le PSG pense donc à l’avenir et scrute le marché des gardiens.

C’est pour cette raison que récemment, le Paris Saint-Germain a par exemple été associé à un gardien tel qu’André Onana, le Camerounais de l’Ajax Amsterdam. Plus surprenant, le champion de France en titre serait sur les traces de Marc-André Ter Stegen, selon une information délivrée par le Mundo Deportivo ce week-end. Sans doute l’un des meilleurs gardiens au monde actuellement, l’Allemand a cependant peu de chances de rallier le PSG à court terme selon Sport.

Ter Stegen vers une prolongation à Barcelone

Effectivement, le média espagnol affirme que Marc-André Ter Stegen, dont on a appris ce lundi qu'il était blessé, est bien plus proche de prolonger au FC Barcelone que de signer à Paris ou ailleurs. Egalement évoqué pour renforcer les rangs du Bayern Munich ou de la Juventus Turin, l’international allemand aurait verbalement donné son accord à Barcelone pour prolonger. Un nouveau bail jusqu’en juin 2025 est ainsi l’étude, avec bien évidemment une revalorisation salariale à la clé. Marc-André Ter Stegen, considéré en interne comme le second joueur le plus important du Barça derrière Lionel Messi, n’a donc aucunement l’intention de faire ses valises. Le Paris Saint-Germain peut d’ores et déjà concentrer ses efforts sur d’autres pistes s’il veut recruter un nouveau gardien de but…