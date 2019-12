PSG : Leonardo tenté par ce joueur du Barça à 180ME ?

Dans : PSG.

Même si le PSG est satisfait des performances de Keylor Navas, ce dernier a 33 ans et Paris doit préparer l'avenir. C'est pour cela qu'un contact aurait été pris avec Ter Stegen.

Gouverner c’est prévoir et c’est pour cela que le Paris Saint-Germain ne peut plus prendre le risque d’être passif concernant des postes qui semblent pour l’instant sans problème. En recrutant Keylor Navas au Real Madrid lors du dernier mercato estival, le PSG a réussi son coup, puisque le gardien de but costaricien donne entière satisfaction que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Mais Keylor Navas a 33 ans et forcément Leonardo doit également envisager l’avenir. Et c’est pour cela que le directeur sportif du Paris SG aurait noué des contacts avec l’entourage de Marc André Ter Stegen, le portier allemand du FC Barcelone.

Ter Stegen a une clause libératoire à 180ME

A 27 ans, Ter Stegen s’est révélé à la face du monde sous le maillot du Barça, mais à l’heure des négociations pour une prolongation de contrat avec le club catalan, l’actuel engagement s’achevant en 2022, des clubs se sont présentés pour faire connaître leur intérêt. Mundo Deportivo affirme que l’ancien gardien de but de M’Gladbach est ainsi en contact avec la Juventus, le Bayern Munich, où il pourrait succéder à Manuel Neuer, et donc le Paris Saint-Germain. Cependant, Marc André Ter Stegen, dont la clause libératoire est de 180ME, semble lui vouloir donner la priorité à une extension de son contrat au FC Barcelone.