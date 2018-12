PSG : Tabac interdit, Thomas Tuchel fait plier Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel ne rigole pas avec l'hygiène de vie de ses joueurs, et l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a l'intention que l'exemple soit donné dès le Camp des Loges. Agacé de voir que certains salariés, invités, journalistes et suiveurs du PSG avaient l'autorisation de fumer autour du terrain d'entraînement, Thomas Tuchel a exigé que cela cesse afin de ne pas perturber ses joueurs, dont certains, mais pas tous, s'étaient plaints de cette situation. Et si l'on en croit Le Parisien, le coach allemand a eu gain de cause, le règlement intérieur du Camp des Loges interdisant désormais totalement de fumer.

Et ceux qui veulent s'en griller une savent à quoi s'en tenir. « Les salariés du club et les invités sont désormais obligés de passer le portail et de rejoindre la rue pour s’offrir une pause tabac. Loin des poumons des joueurs », explique le quotidien francilien. Les mauvais esprits se demanderont si Marco Verratti est soumis à cette règle, le milieu de terrain italien n'ayant pas caché qu'il était fumeur. Quoi qu'il en soit, Thomas Tuchel a marqué un peu plus sont terrain, l'entraîneur du Paris Saint-Germain étant déterminé à imposer ses règles et à ne pas laisser les mauvaises habitudes continuer. Un changement qui fait évidemment date.