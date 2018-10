PSG : T.Silva forfait, les fans ne doivent pas lire l'avis de ce journaliste

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Absent de l'entraînement ce mardi, Thiago Silva sera très certainement forfait contre Naples, mercredi soir au Parc des Princes. Préservé samedi dernier par Thomas Tuchel, le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain souffre toujours du tendon d'Achille et des adducteurs et le club de la capitale va devoir composer sans lui. Ce mardi, au micro de France Bleu Paris, Stéphane Bitton a reconnu qu'il y avait un PSG avec et un PSG sans Thiago SIlva.

Et pour le journaliste spécialisé sur le Paris SG, même s'il ne faut pas s'affoler, le forfait à venir du Brésilien est un vrai coup dur pour le club de la capitale face à la formation napolitaine. « Je ne sais pas si Alphonse de Lamartine pensait à Thiago Silva quand il a écrit “Un seul être vous manque et tout est dépeuplé”, mais cela pourrait être cruellement d’actualité si le capitaine du PSG devait définitivement déclarer forfait pour le match de mercredi soir. Thiago Silva est le capitaine du Paris SG, mais pas seulement c’est aussi un formidable défenseur, l’un des meilleurs du monde à son poste. Il est la tour de contrôle du PSG, le maître des airs, c’est un garçon discret et intelligent. Il sait lire le jeu et toutes les trajectoires du ballon. Bref il risque de manquer cruellement face à Naples (...) Dommage car sa présence aurait rassuré ses coéquipiers, mais aussi les supporters. Chacun sait ce qu’il apporte depuis de nombreuses années au PSG (...) Heureusement, ce n’est quand même pas le désert. Avec Marquinhos, Kimpembe et le jeune international Kehrer, Paris a tout de même de la qualité. Mais avec Thiago Silva, c’est plutôt ceinture et bretelles », a confié, dans un langage imagé, Stéphane Bitton, fan du défenseur brésilien du Paris Saint-Germain.