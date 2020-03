PSG : Surtout pas de fête, Neymar a compris la consigne

Dans : PSG.

Malgré les réticences de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, Neymar a quitté la France pour rentrer au Brésil durant la période de confinement liée à la pandémie de coronavirus.

Le PSG aurait préféré que ses joueurs restent en France pour des raisons sanitaires mais finalement, certains ont mis les voiles en direction de l’Amérique du Sud. C’est le cas de Thiago Silva, d’Edinson Cavani et donc de Neymar. Mais dans sa luxueuse villa de Mangaratiba à Rio de Janeiro, le n°10 du Paris Saint-Germain n’a aucunement l’intention de faire des folies et de prendre cette période de confinement pour des vacances selon Isabela Pagliari, la journaliste brésilienne très proche du clan brésilien du PSG.

« Neymar a choisi de rentrer au Brésil. Ce n'est pas que le PSG a dit oui ou le PSG a dit non. C'est un choix très personnel parce que c'est un moment de crise sanitaire comme dit le président Macron. Le joueur est à Rio Janeiro, à Mangaratiba, où il possède une grande maison. Je sais que le staff et l'entourage de Neymar ne voulaient pas donner d'informations et c'est compréhensible parce que l'on sait que si les fans savent où est Neymar ils vont se réunir devant sa maison pour essayer de le voir ou prendre des photos. C'est pour ces raisons que Neymar veut être discret et qu'il ne communique pas sur ses réseaux sociaux » a indiqué la journaliste d’Europe 1 avant de poursuivre.

« Il a juste mis un entraînement qu'il a fait et passer un message d'applaudissement pour ceux qui travaillent dans la santé. Neymar reste donc plus discret en ce moment parce que c'est le moment où tout le monde doit rester chez soi et il a conscience de cela. Il ne veut pas faire n'importe quoi pour créer des rassemblements. Neymar continue son programme de travail physique, il s'entraîne beaucoup et ne veut pas perdre la condition physique. Il a des gens autour de lui pour travailler, c'est comme cela que ça se passe avec Ney. Il ne va pas sortir et va rester avec ses amis plus proches ». Un discours qui aura le mérite de rassurer les fans du PSG ainsi que les dirigeants. Espérons pour Paris que cela se confirme dans les prochains jours…