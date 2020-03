PSG : Le mystère Neymar résolu, le Brésil l’a retrouvé

Dans : PSG.

Pendant quelques jours, Neymar a disparu de la circulation. Parti du PSG en catimini, le joueur brésilien a préféré revenir dans son pays pour suivre l’évolution de la pandémie de Coronavirus d’un peu plus loin.

Conformément aux normes en vigueur, Neymar a toutefois du respecter une période de quarantaine au moment de son arrivée au Brésil. Mais tout cela, de son départ de Paris en jet privé, jusqu’à son arrivée en Amérique du Sud, s’est fait dans la plus grande discrétion. Une volonté qui venait à la fois du joueur et du club, les deux ne souhaitant pas faire trop de vagues, même si cette sortie de territoire a bien été autorisée par le Paris SG. Mais le retour de Neymar, maintes fois annoncé de manière caustiques pour le Carnaval de Rio ou pour l’anniversaire de sa soeur, a finalement eu lieu à la mi-mars pour cause de pandémie mondial.

Les médias brésiliens ont très rapidement fait le tour des résidences de Neymar pour connaitre son planning, chaque faites et gestes du Brésilien étant suivi de près au pays du football roi. Il s’avère ainsi selon Globo Esporte que Neymar fera une première étape du côté de sa luxueuse résidence surveillée de Mangaratiba, ville au bord de la mer de l’état de Rio de Janeiro où il sera suivi par les autorités médicales pendant sa quarantaine. Il se rendra ensuite avec sa famille dans une autre résidence située a Guaruja, dans une villa près de Sao Paulo de plus de 3000 mètres carrés où il pourra ainsi suivre l’évolution de la situation en Europe et au Brésil, pour rentrer à Paris quand ses employeurs le lui demanderont.