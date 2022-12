PSG : Surprise, le Real débarque pour Sergio Ramos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne discute pas avec Sergio Ramos pour une prolongation, et cela agace le clan du défenseur espagnol. Un départ pour le Golfe est possible, mais le Real Madrid s'est fait connaitre auprès de son frère et agent.

En fin de contrat à l’issue de cette saison, Sergio Ramos voit le PSG négocier ou boucler des prolongations de contrat sans qu’il ne soit pour l’heure concerné. Le défenseur central réalise il faut bien le reconnaitre une saison très correcte et semble autant à l’aise dans une défense à trois centraux qu’à deux éléments. A 37 ans, il a le niveau suffisant pour continuer à jouer en Ligue 1 encore un an supplémentaire, mais il sera surtout attendu en Ligue des Champions à la fin de l’hiver.

Sergio Ramos veut rester au PSG

A l’heure actuelle, l’international espagnol souhaite continuer au Paris SG, afin de rester au plus haut niveau et pourquoi pas regagner sa place au sein de la Roja, puisqu’il n’a pas disputé le dernier Mondial. Le sélectionneur ayant changé, Sergio Ramos se dit que l’espoir est toujours là s’il enchaine les bons matchs. Mais pour le moment, l’ancien du Real Madrid n’a reçu aucun signal laissant penser que le PSG comptait sur lui pour l’avenir. Résultat, son nom a été évoqué du côté d’Al-Nassr, en Arabie Saoudite, où il pourrait ainsi rejoindre Cristiano Ronaldo et créer une véritable Dream Team à la sauce madrilène dans le Golfe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Si jamais aucun des deux projets cités ne venait à se réaliser, le Real Madrid pourrait revenir à l’assaut. Selon El Nacional, Florentino Pérez a appelé le frère et agent de Sergio Ramos, René Ramos, pour lui signifier que la porte de la Maison Blanche lui était grande ouverte. Problème de taille, le président madrilène a mis les choses au clair, ce ne sera pas pour y jouer, mais pour intégrer l’organigramme et devenir ambassadeur du club, ou faire partie du conseil d’administration à terme éventuellement. Actuellement, Sergio Ramos n’a jamais laissé entendre qu’un poste d’entraineur le tentait, et il entend bien encore continuer sa carrière jusqu’en 2024 au minimum. Le Real Madrid attendra, à moins que le déroulement de cette deuxième partie de saison n’oblige Sergio Ramos à raccrocher les crampons en juin prochain.