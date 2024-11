Antoine Griezmann au PSG, Neymar a tout gâché

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Régulièrement associé au PSG durant sa carrière, Antoine Griezmann n’a jamais rejoint le club de la capitale. En 2020, tous les feux étaient pourtant au vert mais le transfert avorté de Neymar au Barça a tout gâché.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain va affronter l’Atlético de Madrid d’un certain Antoine Griezmann en Ligue des Champions. Un match spécial face à un club français pour l’ancien vice-capitaine des Bleus, d’autant que « Grizou » aurait pu signer au PSG il y a quelques années. Dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend qu’en 2020, Leonardo a tenté le très joli coup Antoine Griezmann. Le milieu offensif français trainait son spleen au FC Barcelone, où il n’a jamais réussi à s’imposer ni à s’acclimater et le PSG a tenté de le récupérer pour compenser un potentiel départ à venir de Neymar. Car pendant que Griezmann trainait sa peine et son malheur en Catalogne, le Brésilien du Paris SG ne rêvait lui que d’une chose… revenir au Barça.

Le PSG a tenté le coup Griezmann en 2020

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Leonardo a donc tenté de refourguer Neymar à Barcelone dans le but de faire venir Griezmann par la suite. Une opération qui aurait sans doute fait le bonheur des supporters du PSG mais qui ne s’est pas concrétisée, car le club catalan n’avait pas les moyens financiers pour assumer un retour du « Ney » et de son salaire colossal. L’opération Griezmann a donc été mise sur pause et on ne sait de toute façon pas si l’actuel meneur de jeu de l’Atlético de Madrid aurait donné son accord pour rallier la capitale française, car les discussions n’ont pas été poussées assez loin pour avoir la réponse. Quoi qu’il en soit, c’est aujourd’hui les couleurs de son club de coeur que Griezmann défend, à savoir l’Atlético de Madrid… futur adversaire du Paris SG ce mercredi dans un choc très attendu en Ligue des Champions.