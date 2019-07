PSG : Stop aux bugs et on passe les quarts, Mbappé se lâche déjà

Dans : PSG, Ligue des Champions, Ligue 1.

Suite à une fin de saison dernière compliquée, le Paris Saint-Germain va repartir avec de grands objectifs pour l'exercice à venir.

Pour sa deuxième année à la tête du club de la capitale, Thomas Tuchel n’aura plus le droit à l’erreur. En 2019-2020, l’entraîneur allemand aura pour but de tout rafler sur la scène nationale, tout en visant le dernier carré de la Ligue des Champions. Sans ça, l’ancien coach de Dortmund prendra la porte, comme Unai Emery avant lui. Afin de remplir ses missions, TT pourra notamment compter sur Kylian Mbappé. Alors que Neymar, la grande star du PSG, fait actuellement tout son possible pour être transféré, le champion du monde, lui, affiche déjà un joli niveau durant cette préparation estivale. Ce qui est forcément bon signe avant une saison plus qu’importante pour l’international français.

« On va essayer de jouer pour gagner. De rendre les gens fiers, de faire honneur au club, car il en a besoin. Le Championnat est un long marathon, c'est un objectif à ne pas négliger. Bien sûr qu'on est favoris. La saison dernière, c'était un échec de ne pas remporter de coupe nationale. La Ligue des Champions, c'est un grand objectif. Il faut s'améliorer, on va tout donner pour faire de belles choses. On a l'équipe pour, mais il se passe toujours un truc qui contredit nos performances. On va se servir des erreurs du passé pour aller de l'avant, ce serait bien pour le club d'avancer sur le plan européen. Tuchel ? Il a apporté des changements au club. Il est apprécié par les joueurs. Avant qu'il arrive, le PSG était catalogué comme une équipe qui ne savait jouer que dans un système. Aujourd'hui, on est capables d'en utiliser beaucoup. Après, il n'a fait qu'une année. On va voir d'autres effets de la patte Tuchel », a détaillé, dans L’Equipe, Mbappé, qui cherchera donc à écrire l’histoire avec son club de coeur, en espérant enfin vivre une grande aventure en Ligue des Champions.