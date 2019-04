PSG : Neymar regrette d'avoir signé à Paris, un ami l'a trahi !

Dans : PSG, Liga, Ligue 1.

Régulièrement annoncé sur le départ, Neymar ne juge pas nécessaire de démentir les rumeurs.

Au contraire, le milieu offensif du Paris Saint-Germain a plutôt tendance à les alimenter. Nouvel exemple dans ses confidences pour la plateforme Otro, où le Brésilien revient sur son passage au FC Barcelone. « Mes saisons en Catalogne étaient géniales, on formait une super équipe sur et en dehors du terrain, a confié le Parisien. La relation était spéciale entre tous les joueurs. Ces moments me manquent. » En Espagne, on appelle ça un appel du pied… D’autant que son compatriote et ancien coéquipier Adriano Correia confirme la nostalgie de Neymar.

« J'ai parlé avec lui il y a environ trois semaines. Tous ceux qui ont été au Barça et qui sont partis l'ont regretté. Je crois que c'est encore plus le cas pour lui, a témoigné le défenseur de Besiktas pour la Cadena SER. Il est jeune, je pense qu'il a choisi ce qu'il pensait être le mieux pour sa carrière. Je le voyais rester beaucoup plus longtemps au Barça. C'est dommage qu'il ait rejoint le PSG, mais je lui ai toujours souhaité le meilleur dans sa carrière et pour sa famille. » Tout cela n’empêche pas Neymar de négocier une prolongation de contrat à Paris.