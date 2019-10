PSG : Stars, glamour et tourbillon, ici c'est Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire à droite de la défense en début de saison, Thilo Kehrer est éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d’un souci à la voûte plantaire. Son indisponibilité s’étire et cela pourrait bien être fatal à l’Allemand, en concurrence avec Colin Dagba et Thomas Meunier dans la capitale française. En attendant de retrouver les terrains, l’international allemand fait parler de lui dans la presse dans son pays natal puisqu’il a accordé une interview à Kicker. Dans celle-ci, il évoque sa nouvelle vie à Paris depuis un an. Une vie bien différente de celle qu’il vivait à Schalke 04. L’ambiance et l’environnement sont… différents.

« Je ne sais pas par où commencer. C’est clairement différent. Le PSG est dans une catégorie spéciale. En France, tout est centré sur Paris, c’est un tourbillon géant. Ce que je dis n’est pas quelque chose de négatif contre Schalke. Ce club est toujours dans mon cœur. À Schalke, nous avons eu une relation extrêmement familiale. À Paris, nous avons des stars et aussi un certain glamour. Sur le plan footballistique, je dirais qu’il existe une différence de niveau » a commenté le défenseur du Paris Saint-Germain, globalement considéré comme un flop par la majorité des supporters et des observateurs. A lui de renverser la tendance dès son retour sur les terrains…