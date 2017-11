PSG : Star de Liga, Guedes se remet à rêver de Paris

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Déjà en difficulté après son arrivée l’hiver dernier, Gonçalo Guedes a vite compris qu’il devait quitter le Paris Saint-Germain.

Pour éviter de rester dans l’ombre de Neymar et de Kylian Mbappé, le Portugais a préféré partir en prêt au FC Valence. Un très bon choix puisque l’attaquant de 20 ans cartonne en Liga ! Auteur de trois buts, l’ancien joueur de Benfica est devenu l’un des joueurs les plus suivis dans le championnat espagnol. La preuve, Guedes apparaît en Une de Marca ce samedi. L’occasion pour lui de décrire son passage à Paris.

« Il a été compliqué parce que je me suis retrouvé parmi des joueurs d’un grand niveau comme Cavani, Thiago Silva, Di María. J’avais beaucoup de pression, de bonne pression, a expliqué Guedes au quotidien sportif. Je n’ai pas beaucoup joué mais je me suis entraîné durement, et j’ai beaucoup appris à Paris. » Mais c’est à Valence que le Parisien a franchi un cap, à tel point qu’il envisage de s’imposer au club francilien.

Guedes se sent prêt

« J’aurais pu rester au PSG mais je n’avais pas d’assurance sur le temps de jeu. A 20 ans, j’ai besoin de jouer. Je n’avais que ça en tête : jouer. J’aurais pu rester avec les meilleurs du monde, mais la priorité, c’était de jouer, j’ai choisi Valence et j’ai eu raison. Je suis bien ici. Je veux travailler du mieux possible. Mais j’aimerais revenir au PSG et disputer ma place aux meilleurs », a annoncé Guedes, qui se voyait pourtant rester à Valence en début de semaine.