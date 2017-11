PSG : Guedes jette un gros froid sur son avenir à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Gonçalo Guedes a été prêté au FC Valence cet été. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international espoir portugais a fait le bon choix en allant chercher du temps de jeu en Espagne. En effet, il carbure fort avec l’actuel 2e de Liga puisqu’il a déjà inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives en 8 rencontres. De quoi forcément attirer l’œil de certains gros d’Europe. Sous contrat au PSG jusqu’en 2021, envisage-t-il de revenir briller en France la saison prochaine ?

Dans les colonnes du média valencian Super Deportes, Gonçalo Guedes a avoué qu’il se voyait bien continuer l’aventure en Espagne. « Je ne sais rien sur mon futur. Je ne peux rien dire parce que je n’en sais pas plus. Mais oui, j’aimerais rester. Ici je suis très heureux et on me traite bien » a-t-il lancé. Autant dire que ces déclarations devraient jeter un froid chez les dirigeants du PSG, bien conscients que Gonçalo Guedes représente peut-être l’avenir du club, à l’image de Giovani Lo Celso, Thomas Meunier ou encore Neymar et Presnel Kimpembe. A coup sûr, il s’agira d’un dossier important à bien gérer cet été pour Antero Henrique…