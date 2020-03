PSG : Son tir pourri a traumatisé le Paris SG, il se marre

Dans : PSG.

Un peu plus d’un an après les faits, le match à domicile perdu face à Manchester United restera comme l’une des pires humiliations subies par le PSG en Ligue des Champions.

L’équipe que présentait le club anglais était très loin d’être la plus ronflante sur le papier, et c’est avec des joueurs parfois inexpérimentés ou surpris d’être là que MU s’est imposé 1-3 au Parc des Princes, effaçant le revers du match aller. En plus du résultat final, la manière risque de marquer les fans du PSG pendant longtemps, puisque tout s’est joué sur un penalty sifflé à la dernière seconde. Celui-ci a été décidé après visionnaire de la VAR, alors qu’une frappe de Diogo Dalot qui partait dans les nuages, avait touché le coude de Presnel Kimpembe, de quelques centimètres dans la surface. Dans un entretien avec les fans sur Twitter, le défenseur portugais revient avec humour sur ce match.



« Cette nuit-là, c’est mon meilleur souvenir avec le maillot de MU sur le dos. Le tir hasardeux qui a donné le pénalty ? Je pense qu’on peut dire que c’est le but de ma carrière », a reconnu Diogo Dalot dans un grand éclat de rires, bien conscient que ce penalty venu de nulle part a littéralement sauvé sa frappe qui aurait jamais attrapé le cadre. A 21 ans, le natif de Braga n’a toutefois pas profité de cette rencontre référence pour s’imposer à Manchester United, lui qui n’a joué que 65 minutes en championnat cette saison.