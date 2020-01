PSG : Son coup de coeur, Leonardo le veut absolument à Paris

Dans : PSG.

Attiré par Leonardo au Milan AC, Lucas Paqueta plaît toujours au directeur sportif du Paris Saint-Germain. De nouveaux échanges ont eu lieu cette semaine selon la presse italienne.

A en croire l’entraîneur Thomas Tuchel, les mouvements seront rares pendant le mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Comme son supérieur Leonardo, le technicien allemand estime que tout changement pourrait affecter l’excellente dynamique du groupe. « Ce n'est pas le Monopoly, a lâché l’ancien coach du Borussia Dortmund. Ce sont des humains, des joueurs ensemble dans un vestiaire, qui ont créé un état d'esprit... A chaque fois qu'un nouveau joueur entre ou part, on n'aime pas trop, il y a toujours une part d'incertitude. » Et pourtant, le club de la capitale serait ouvert à une ou deux signatures avant la fin du mois de janvier.

On parle toujours d’un possible recrutement au poste de latéral droit. Mais aussi de l’entrejeu auquel Leonardo se verrait bien ajouter Lucas Paqueta (22 ans). Rappelons que le dirigeant était déjà à l’origine de l’arrivée du milieu de terrain au Milan AC l’année dernière, alors que le Paris Saint-Germain était sur le coup. Un an plus tard, celui qui est devenu le directeur sportif des Parisiens s’active de nouveau pour son compatriote. D’après le Corriere dello Sport, Leonardo a été en contact avec l’agent du joueur Eduardo Uram mercredi. On imagine que le DS souhaite obtenir l’accord de Paqueta avant de s’attaquer au Milan AC, qui voudrait récupérer les 35 M€ investis pour sa venue.