PSG : Son agent balance, Cavani pense à son club de coeur

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Auteur de 145 buts avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani (30 ans) n’est plus qu’à 11 réalisations de Zlatan Ibrahimovic, le meilleur buteur de l’histoire du club francilien.

Sauf catastrophe, l’attaquant uruguayen devrait battre le record du Suédois dans les prochaines semaines. Il s’agirait d’une belle récompense pour son excellent début de saison, et pour son état d’esprit irréprochable depuis son arrivée en 2013. Avec ce nouveau statut, El Matador deviendra un joueur comblé.

« Il est très heureux, il est en passe d'entrer dans l’histoire du PSG, a confié son frère et agent, Fernando Guglielmone, à Calcio Napoli 24. Il est premier en Ligue 1, réalise de bons matchs comme contre le Bayern Munich, et a réussi à se qualifier pour la Coupe du monde. Il possède une mentalité de vainqueur. Ce n'est pas pour rien qu'il est l’un des meilleurs au monde. » Mais cela n’empêche pas Cavani de penser à son ex…

Cavani n’a jamais oublié le Napoli

« Un retour à Naples ? Il pense au PSG, mais il a toujours eu cette idée de revenir au Napoli, et il est normal qu’il puisse y revenir un jour, a annoncé son représentant. Le football est ainsi. Aujourd’hui, je peux vous dire non, et dans un an oui. Peut-être que le président Aurelio De Laurentiis le voudra encore, mais Edinson est content d’être à Paris. » A l’heure actuelle, un départ de Cavani, lié au PSG jusqu’en 2020, semble difficile à envisager.