PSG : Six ans après, la Juventus veut toujours ce Parisien

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Il est le grand regret turinois de ces dernières années sur le marché des transferts. Parti de Pescara en 2012, Marco Verratti devait signer à la Juventus, avec qui il était en contact depuis plusieurs mois, avant de finalement s’engager avec Paris. Un joli coup signé Leonardo à l’époque. Depuis, l’international italien s’est imposé comme un titulaire indiscutable à son poste, trouvant également sa place en sélection, même si à 25 ans, il manque encore et toujours d’une certaine maturité. Néanmoins, son talent est indéniable et c’est pourquoi le FC Barcelone a longtemps essayé de le recruter, avant de se casser sérieusement les dents sur ce dossier l’été dernier. Depuis, Verratti affiche sa volonté de rester à Paris pour enfin franchir un grand cap avec le club français. Même si la Juventus lui fait toujours des appels du pied, comme le reconnaît l’une des légendes du club, Stefano Tacconi.

« Maintenant, le milieu de la Juventus est trop lent avec Can, Khedira et Pjanic. Il faut quelqu’un de frais, de dynamique pour changer la vitesse du jeu. Verratti ? Ce serait pas mal. Il est jeune, il est en équipe nationale et a accumulé beaucoup d’expérience internationale avec le PSG. Il doit pouvoir s’intégrer dans cette équipe de la Juventus », a souligné l’ancien gardien de la Vieille Dame sur la radio italienne RMC. Si le PSG et la Juventus se rapprochent régulièrement pour discuter d’éventuelles transactions, le transfert de Marco Verratti n’est à priori pas prévu pour cet été.