PSG ‍: Sergio Rico a repris du poids, c’est spectaculaire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Victime d’un grave accident à cheval en mai dernier, Sergio Rico poursuit sa convalescence à Séville. Le gardien du Paris Saint-Germain retrouve peu à peu son physique, mais doit encore se montrer patient avant d’envisager un retour sur les terrains.

De retour en tant que spectateur au Parc des Princes en novembre, Sergio Rico a rassuré. Le gardien du Paris Saint-Germain va beaucoup mieux après son accident à cheval en mai dernier. Rappelons que l’Espagnol avait été hospitalisé pendant 82 jours avant sa sortie en août. Le Parisien avait alors découvert l’une des conséquences physiques de son coup dur.

« J'ai perdu près de 20 kilos, a révélé Sergio Rico à la Cadena COPE. Je pensais peser autour de 91-92 kilos, je suis descendu à 73. Maintenant j'ai récupéré, je suis à 88 kilos. On le voit physiquement. Quand je suis sorti de l'hôpital, je regarde les photos et je dis "oh mon dieu". J'étais un cure-dent. Nous avons tout vu si sombre. C'est dur et difficile, ma famille venait me rendre visite et n'avait aucune réponse, elle voyait seulement une personne endormie. »

Quelques mois plus tard, l’ancien gardien du FC Séville tente de tourner la page et pense forcément à un retour à la compétition. « Je suis toujours le même, a-t-il confié. Au final, j'ai été celui qui a le moins souffert, je ne me suis rendu compte de rien. Ma pensée n'a pas changé, je veux retrouver la routine et le sport. (…) J’attends avec impatience que le médecin me donne un peu plus de liberté. J’ai hâte de retrouver la routine, de me sentir comme un footballeur. J’ai hâte de m’y remettre. »

Rico impatient mais prudent

« J’ai eu beaucoup de chance, dieu merci, je n’ai pas de séquelles, je me souviens de tout, je me coordonne quand je parle, tout est parfait. C’est un miracle, c’est ce que disent les médecins. Nous sommes là pour continuer à nous battre et j’ai hâte de retourner sur le terrain, le docteur est épuisé. Je lui écris de temps en temps pour savoir quand je pourrai faire du sport. Je le prends calmement, ce n’est pas entre mes mains. Je respecte les règles de ceux qui m’ont sauvé la vie », a tempéré Sergio Rico, sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en juin prochain.