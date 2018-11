PSG : Neymar lui a fait péter un câble, ce Red passe aux aveux

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Battu par le Paris Saint-Germain (2-1) mercredi en Ligue des Champions, Liverpool a du mal à digérer sa défaite.

Notamment en cause, le simple carton jaune adressé à Marco Verratti qui aurait pu voir rouge pour son tacle dangereux. C’est aussi l’avis de Jürgen Klopp, qui a également critiqué l’attitude de Neymar. « Parfois tu tombes pour obtenir un carton jaune et après tu cours comme jamais, ce n'est pas vraiment un comportement de sportif de haut niveau », a regretté le manager des Reds, dans un discours similaire à celui d’Andy Robertson. De son côté, le latéral gauche qui a craqué en fin de match, avec un vilain geste sur le Brésilien, s'est expliqué en zone mixte.

« Je suppose qu'ils ont voulu perdre du temps vu qu'ils menaient au score. Vous pouvez utiliser des stratagèmes, jouer la comédie... Je voudrais bien savoir combien de temps ils ont perdu. C'est frustrant quand Neymar tombe comme ça, a confié l’Ecossais. Cela fait partie de son jeu, on devait faire avec. On n'a pas assez contrôlé notre agressivité. Bien sûr que c'était frustrant. Mais quand vous jouez contre le PSG, vous savez que vous aurez affaire à ça, surtout avec Neymar. On ne l'a pas bien géré. » Pour une fois, ce sont les adversaires du PSG qui chouinent…