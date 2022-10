PSG : Sergio Ramos, une rumeur choc sur son avenir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable au PSG depuis le début de la saison, Sergio Ramos sera néanmoins en fin de contrat en juin prochain.

A l’instar de Lionel Messi, le défenseur espagnol est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023 et pour l’heure, on ne sait pas de quoi sera fait l’avenir des deux stars du club de la capitale. En ce qui concerne Lionel Messi, il ne fait pas trop de doute que le PSG souhaite le prolonger. Mais l’international argentin ne donnera aucune décision avant la Coupe du monde au Qatar, tandis que le FC Barcelone et l’Inter Miami aimeraient également le recruter. La situation est plus floue encore pour Sergio Ramos car à l’heure actuelle, on ne sait pas si le PSG souhaite prolonger le contrat du défenseur espagnol. Titulaire depuis le début de la saison, l’ex-capitaine du Real Madrid n’est toujours pas impérial et sur certains gros matchs de Ligue des Champions, comme mercredi face au Benfica, son âge se fait ressentir.

Sergio Ramos pisté par le FC Séville ?

Dès lors, la question de son avenir au PSG se pose. A en croire les informations obtenues par le Diario GOL, les hésitations de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi au sujet de l’avenir de Sergio Ramos pourraient profiter à un cador en péril du championnat espagnol : le FC Séville, en pleine crise et qui vient de licencier son entraîneur Julen Lopetegui. Le club andalou est dans une situation très critique et va nommer Jorge Sampaoli dans l’espoir de redresser le club. Le média espagnol croit savoir que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille verrait d’un très bon œil la venue de Sergio Ramos en Andalousie afin d’encadrer les jeunes du club. Sergio Ramos, qui pourrait de son côté voir son temps de jeu diminuer au PSG en cas de recrutement d’un défenseur central dans les prochains mois (Skriniar ou un autre), sera-t-il emballé par la perspective de devenir un taulier du FC Séville ? La piste est en tout cas bien réelle du côté de Monchi, qui œuvre dans l’ombre pour convaincre Sergio Ramos de venir librement en juin prochain du côté de Séville.