Par Claude Dautel

Il y avait de l'électricité dans l'air samedi soir à Reims avec une pluie de cartons jaunes et l'expulsion de Sergio Ramos. Averti sur la même action, Marco Verratti a craqué dans les couloirs de Delaune.

Le Paris Saint-Germain a renoué avec ses vieilles habitudes en déplacement à Reims, alors que l’on pensait ne plus connaître ce genre de pétage de plomb. Mais il est vrai qu’avec Monsieur Gaillouste au sifflet, tout était possible, même si l’arbitre ne doit pas endosser à lui seul la responsabilité des scènes surréalistes vues samedi soir à l’occasion du match entre le Stade de Reims et le PSG. Et si en fin de match Neymar et Kylian Mbappé ont montré des signes incroyables de nervosité, que dire de Marco Verratti, averti avant la pause et qui a d’ailleurs laissé sa place, Christophe Galtier ayant compris que le milieu de terrain italien risque de se faire expulser en seconde période. Déjà réduit à 10 après le rouge pris par Sergio Ramos, Verratti est venu dire au quatrième arbitre sa façon de penser au moment de rentrer vers les vestiaires.

Verratti ulcéré par l'arbitre de Reims-PSG

Ça a chauffé dans le tunnel entre Marco Verratti, Kylian Mbappé et le 4ème arbitre durant la mi-temps suite à l'expulsion de Sergio Ramos 😡#SDRPSG pic.twitter.com/OpLz7VRJK3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 8, 2022

Dans une séquence captée et diffusée par Canal+, Marco Verratti, qui avait pourtant été calmé par Luis Campos est venu se plaindre du traitement infligé, selon lui, au Paris Saint-Germain en Ligue 1 et plus précisément à Sergio Ramos. « Si, l’arbitre le fait exprès, ce n’est pas bien. On s’entraîne toute la semaine pour gagner, et pas pour se faire enc…. comme ça ! Pourquoi vous voulez faire les protagonistes ? Ils sont fous », a lancé le joueur italien, hors de lui, au quatrième arbitre. Des propos qui pourraient figurer dans le rapport de l'arbitre...et donc valoir une sanction au joueur du Paris Saint-Germain. Pas de quoi le faire changer d'avis. De son côté, Christophe Galtier a reconnu que Sergio Ramos avait tenu un propos insultant, mais que l'arbitre aurait pris à tort pour lui.