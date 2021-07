PSG : Sergio Ramos rêve d'une star du Barça, ce n’est pas Messi

Dans : PSG.

Extrêmement actif depuis le début du mercato, le PSG ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et pourrait faire encore quelques emplettes.

Au milieu de terrain, les noms de Paul Pogba et d’Eduardo Camavinga reviennent en boucle afin de renforcer l’effectif quatre étoiles du Paris Saint-Germain. Selon les informations obtenues par Don Balon, un renfort en attaque n’est pas non plus à exclure. En Italie, il est régulièrement question d’un intérêt du PSG pour Joaquin Correa (Lazio Rome), mais l’Argentin n’est pas proche de rejoindre Paris selon les informations du Parisien. En revanche, la nouvelle recrue star Sergio Ramos aurait proposé à Leonardo et à Mauricio Pochettino les services d’un attaquant qu’il connait très bien en la personne de son compatriote Ansu Fati. Blessé de longue date, l’ailier du FC Barcelone et de la sélection espagnole est enfin sur le chemin du retour.

Ce n’est un secret pour personne, le Barça doit massivement dégraisser afin d’assainir sa situation financière, ce dont le PSG pourrait profiter en se ruant sur Ansu Fati lors de ce mercato estival. Sergio Ramos a déjà côtoyé le prodige espagnol avec la Roja, et estime que le Paris SG réaliserait une superbe opération en le recrutant au prix faible après sa longue blessure. Reste que du côté de Barcelone, on est enclin à vendre Umtiti, Dembélé, Griezmann ou encore Dest mais surement pas Ansu Fait, lequel fait partie des intransférables de Joan Laporta au même titre que Pedri. Malgré les tuyaux de Sergio Ramos, il faudrait donc un miracle pour que le Paris SG parvienne à recruter Ansu Fati. Le deal est d’autant plus improbable pour l’instant que le club de la capitale ne devrait pas se mettre en quête d’un attaquant avant d’en savoir plus sur le mercato de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 et qui reste très mystérieux sur son avenir.