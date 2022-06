PSG : Faute de Mbappé, Madrid se jette sur Kimpembé

Dans : PSG.

Par Sébastien Veyrier

Pendant que le PSG cherche du renfort en défense centrale, Presnel Kimpembe ne vit pas très bien la situation. Au point de vouloir quitter le club cet été pour répondre à l’intérêt du Real Madrid.

Va-t-on vers une nouvelle bataille entre le PSG et le Real Madrid cet été ? Ce n’est pas une surprise, et même si Florentino Pérez tente de faire bonne figure, le camouflet infligé par le Qatar sur le dossier Mbappé a du mal à passer. Le Real cherche depuis une solution pour se venger et va jeter son dévolu sur un titi parisien en profitant des récentes tensions entre le PSG et Presnel Kimpembe.

Kimpembe veut être mieux traité au PSG

C’est donc en arrachant l’un des joueurs préférés des supporters parisiens que le Real Madrid pourrait porter un coup dur aux dirigeants du PSG. Depuis le début du mercato Paris travaille sur la signature de Skriniar et est tout proche d’arriver à ses fins. Une situation déjà mal vécue par Presnel Kimpembe qui s’est braqué un peu plus en apprenant la rumeur Matthijs de Ligt. Estimant que le PSG ne le valorise pas assez, Presko a fait part de ses états d’âme ce qui n’est pas très bien passé en hautes sphères à Paris, à l’heure où le club ne veut plus une tête qui dépasse et un comportement exemplaire de tous ses joueurs.

Selon Defensa Central, ces tensions entre le PSG et son défenseur central ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd du côté du Real Madrid qui suit de près la situation. Presnel Kimpembe est sous contrat jusqu’en juin 2024 à Paris et pour le moment, une offre de prolongation n’est pas dans les tuyaux. Après avoir arraché Aurélien Tchouaméni au nez et à la barbe du PSG, Florentino Perez pourrait bien passer à l’action pour Kimpembe afin de digérer l’échec Mbappé et montrer à Nasser Al-Khelaïfi que le Real Madrid reste le patron.