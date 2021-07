PSG : Paris le garde, le Real n'aura pas Mbappé

Dans : PSG.

La situation de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG en juin 2022, inquiète au plus haut point les dirigeants de Paris.

Le Paris Saint-Germain a beau réaliser un mercato de gala avec les signatures de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris la décision de prolonger. Les garanties sportives sont au rendez-vous, mais l’ancien Monégasque est en proie aux doutes. A ce jour, il refuse de prolonger en faveur du Paris Saint-Germain. Il n’y a toutefois pas beaucoup de chances qu’il quitte le PSG cet été à en croire l’insider qatari Mohammed Al Kaabi. Via son compte Twitter, le spécialiste du Paris Saint-Germain a confirmé que Mbappé ne devrait pas rejoindre le Real Madrid au mercato estival. La tendance d’une dernière année au PSG se confirme donc pour Kylian Mbappé.

Reste maintenant à voir si les dirigeants franciliens parviendront à convaincre l’attaquant de l’Equipe de France de prolonger, sans quoi le natif de Paris quittera la France libre de tout contrat en juin 2022. Un scénario inimaginable pour Doha à quelques mois de la Coupe du monde organisée au Qatar. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a fait un point sur le mercato des joueurs de l’Equipe de France. Et au détour de quelques lignes, le quotidien national a également confirmé la tendance selon laquelle Kylian Mbappé refusait de prolonger son contrat en faveur du PSG. « Pour Kylian Mbappé et Paul Pogba, les dossiers sont connus de tous mais aujourd'hui en attente. Faute de garanties sur le recrutement qui permettra au PSG d'atteindre son objectif de remporter la Ligue des champions, l'attaquant refuse pour le moment de prolonger son contrat » note le média, pour qui l’avenir de l’attaquant tricolore de 22 ans est plus indécis et flou que jamais.