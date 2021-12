PSG : Sergio Ramos rejouera-t-il en 2021 ?

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’un seul match depuis son arrivée sous le maillot du Paris Saint-Germain l’été dernier, Sergio Ramos commence de nouveau à inquiéter les suiveurs du club de la capitale française…

Sa première sortie officielle avec la tunique du PSG, du côté de Saint-Etienne en Ligue 1 le 28 novembre dernier (3-1), avait laissé une bonne impression. Il faut dire qu’après plus de six mois sur la touche à cause d’une blessure au mollet, le joueur de 35 ans avait montré son meilleur visage. En plus de son leadership naturel, Ramos avait apporté une assurance défensive aux côtés de Marquinhos, tout en étant une menace offensive sur les coups de pied arrêtés. Bref, le Ramos que tout le monde a connu pendant 16 saisons au Real Madrid. Mais est-ce que le vrai Ramos va revenir à Paris ? Les doutes sont de nouveau permis… Ménagé depuis son retour contre l’ASSE, le défenseur central n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. En effet, ce vendredi l’Espagnol a effectué une séance individuelle sur un terrain du Camp des Loges. Preuve que Ramos n’est pas encore tout à fait prêt pour retrouver ses coéquipiers, comme Mbappé ou Messi.

Ramos encore forfait contre Monaco ?

Autant dire que sa présence lors du choc de dimanche soir contre Monaco est plus qu’hypothétique. Le staff de Mauricio Pochettino sera fixé sur le cas Ramos samedi matin, lors du dernier entraînement avant la réception de Monaco au Parc des Princes. Mais quoi qu’il en soit, ce contre-temps dans la reprise de Ramos a de quoi inquiéter. Sachant qu’il a raté les matchs de L1 contre Nice et Lens, mais aussi la dernière journée de la Ligue des Champions face à Bruges mardi pour une « fatigue musculaire » au niveau de son mollet fragile, le numéro 4 parisien est dans le flou. Et même s’il aura encore deux chances de jouer avant la fin de l’année civile, contre Feignies-Aulnoye (N3) en Coupe de France le 19 décembre ou face à Lorient en championnat le 22 décembre, sa première partie de saison au PSG n’aura de toute façon pas répondu aux attentes des suiveurs et des supporters de Paris.