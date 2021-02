PSG : Sergio Ramos perd son bras de fer, c’est fini pour Paris

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos intéresse forcément de nombreux clubs sur le marché des transferts, dont le Paris Saint-Germain. Mais le dossier du défenseur central semble prendre une nouvelle direction assez prévisible.

A l’affût d’un ou deux gros coups, le Paris Saint-Germain ne reçoit pas de bonnes nouvelles en provenance d’Espagne. Pour commencer, le club de la capitale, qui a publiquement affiché son intérêt pour Lionel Messi, a appris que l’attaquant en fin de contrat au FC Barcelone n’écartait plus l’hypothèse d’une prolongation. L’identité du futur président blaugrana ainsi que son projet sportif seront décisifs dans le choix final de l’Argentin.

Ramos convaincu par l’offre initiale ?

Et pendant ce temps-là, le dossier Sergio Ramos n’évolue pas non plus dans le bon sens. On sait que la direction francilienne suit la situation du défenseur central dont le bail au Real Madrid expire également en juin prochain. Mais par respect pour son homologue Florentino Pérez, le président Nasser Al-Khelaïfi attend l’échec définitif des discussions pour sa prolongation. Il est vrai que les deux parties se dirigeaient vers un désaccord après des mois de négociations. Du moins jusqu’au rebondissement annoncé par Marca.

D’après le quotidien madrilène, les échanges seraient désormais positifs entre Sergio Ramos et Florentino Pérez. Le patron de la Maison Blanche n’aurait pourtant pas revu son offre à la hausse. Le dirigeant aurait simplement maintenu sa proposition initialement refusée. Et compte tenu du contexte de crise, le geste serait apprécié du côté du capitaine merengue. Il faut donc s’attendre à la prolongation de l’international espagnol, un scénario pas forcément inattendu…