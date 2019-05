PSG : Sergio Ramos à Paris, elle en rêvait

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Comme c’est souvent le cas quand il pense pourvoir négocier un nouveau contrat, Sergio Ramos a fait comprendre qu’il avait des offres difficiles à refuser cet été.

C’est son président Florentino Pérez qui a même devancé tout le monde en indiquant que des clubs chinois étaient prêts à faire quelques folies, du moins sur son salaire plus que sur son indemnité de transfert. Résultat, le défenseur central aurait pu quitter la Maison Blanche, et pourquoi pas rejoindre l’écurie du PSG si jamais le club de la capitale français venait s’immiscer. C’est le rêve assumé de Carine Galli en tout cas.

« Je trouverais ça magique. C'est un défenseur central que j'adore. Quand il a fallu être là que ce soit avec l'Espagne ou le Real Madrid, il a toujours répondu présent. Même marquer un but contre une équipe en bois, il est toujours à fond. Il pourrait recadrer des joueurs du style de Kimpembe, ce qui pourrait lui faire du bien. Il pourrait devenir plus professionnel. Ramos n'est pas cramé. Il a tout ce qu'il manque au PSG », a expliqué la journaliste de La Chaine L’Equipe, persuadée que ce nouveau patron de la défense pourrait permettre à l’effectif parisien de franchir un cap au niveau du sérieux et de la performance. Ce ne sera pas le cas, le défenseur espagnol ayant tenu une conférence de presse ce jeudi soir pour expliquer qu'il restait, même s'il devait jouer gratuitement, au Real Madrid...