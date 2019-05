Mercato : Une offre de Chine, et Sergio Ramos craque totalement

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Capitaine incontesté du Real Madrid et véritable âme de l’équipe, Sergio Ramos songe sérieusement à quitter la Maison Blanche. Le défenseur central serait épuisé par une saison difficile et même le retour de Zinedine Zidane ne l’aurait pas fait changer d’avis. Problème de taille, le club espagnol est maitre de son destin, puisque l’ancien de Séville a souscrit à une clause libératoire à 700 ME lors de sa dernière prolongation de contrat. Résultat, l’Espagnol demande à être libéré de son contrat, deux ans avant son terme. Florentino Pérez a clairement dit non à ce cadeau qui coûterait cher au géant madrilène.

« Il est venu me voir dans mon bureau et m'a dit qu'il avait reçu une offre très importante venue de Chine. Mais qu'ils ne pouvaient pas payer de transfert. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas (le libérer) et qu'on parlerait avec le club chinois », a fait savoir le président madrilène dans l’émission El Transistor. Une manière de faire comprendre que le Real veut bien faire un effort et envisager le transfert de Sergio Ramos, mais que ce ne pourra pas se faire gratuitement, alors que le défenseur central de 33 ans est évalué à 30 ME.