PSG : Sarkozy, Bazin… Dugarry applaudit la manœuvre des Qataris

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme annoncé jeudi, le groupe Accor deviendra le prochain sponsor maillot du Paris Saint-Germain.

Alors que le contrat actuel avec Fly Emirates rapporte 25 M€ par an, le club francilien recevra le double grâce à son nouveau partenaire français. Un gros coup facilité par Sébastien Bazin, le président du groupe hôtelier qui dirigeait Colony Capital avant la vente aux Qataris. Mais aussi par Nicolas Sarkozy, membre du conseil d’administration d’Accor. Certains parleront donc de magouilles, quand d’autres comme Christophe Dugarry applaudissent cette réussite.

« Nicolas Sarkozy et Sébastien Bazin sont au conseil d’administration du groupe Accor, donc pour résumer, tous les supporters du PSG se sont réunis pour aider le club à décrocher un gros contrat. Tant mieux, c’est très bien ! Tous derrière le PSG… Et ce n’est pas une blague, c’est très bien, a félicité le consultant de RMC. C’est un groupe français en plus, donc je trouve cela très bien. D’autant que cela va donner des moyens au PSG, et cela va aider le club à se développer davantage, donc c’est une très bonne nouvelle y compris pour les amoureux du club. » Cet accord devrait permettre au PSG de frapper fort sur le marché des transferts.