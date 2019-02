PSG : Un sponsor en or, Al-Khelaifi s'assure un mercato de feu !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Comme annoncé ce jeudi, le Paris Saint-Germain va changer de sponsor maillot à partir de la saison prochaine.

Fly Emirates va disparaître de la tunique parisienne pour laisser la place à Accor, le groupe hôtelier qui n’a pas hésité à miser gros. Ce partenariat va en effet permettre au club francilien de récupérer plus de 50 M€ par an. Un contrat digne des plus grosses écuries européennes, souligne l’économiste du sport Pierre Rondeau, persuadé que le PSG pourra frapper fort sur le marché des transferts.

« Le premier élément que l’on pourrait mettre en avant, c’est le succès du PSG : avoir été capable de trouver un accord. On parle du top 4 européen concernant la valorisation du contrat. Le PSG sort véritablement du lot, a commenté l’économiste pour RMC Sport. Il passe d’un contrat avec Fly Emirates qui tournait autour des 25-30 M€, et atteint les niveaux du gotha européen, des standards des grandes puissances européennes. »

Un atout contre le FPF

« Enfin le PSG réintègre la course des grands, réintègre la compétition économique, pourra faire face à aux contraintes financières qui pèsent avec le fair-play financier et pourra de nouveau se déployer à travers une politique sportive, une politique de mercato assez importante et assez puissante grâce ce nouveau contrat de sponsoring », a ajouté le spécialiste, optimiste pour les prochains mercatos à Paris.