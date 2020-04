PSG : Sarabia révèle l’objectif n°1 du Paris SG, ce n’est pas la C1

Dans : PSG.

Ravi de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Pablo Sarabia a forcément hâte de reprendre la compétition. Mais pour le moment, ce parcours européen n’est pas la priorité du Paris Saint-Germain.

L’interruption de la saison à cause du Covid-19 est tombée au mauvais moment pour le Paris Saint-Germain. Juste avant la suspension, les Parisiens venaient enfin d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et pouvaient prétendre à un parcours rêvé. Autant dire que les coéquipiers de Pablo Sarabia sont impatients de reprendre. Mais en attendant, l’Espagnol assure que la priorité est ailleurs.

« Un déclic pour un sacre en C1 ? Je ne sais pas... Il y a encore un long chemin à parcourir avant la finale, et comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas que nous devrions y penser tout de suite, a tempéré le milieu offensif dans des propos relayés par L’Equipe. Nous devons nous concentrer sur le fait de traverser cette épreuve et avoir une attitude responsable : rester à la maison et ne pas attraper le virus... J'espère que tout se rétablisse dès que possible afin que nous puissions tous revenir à la normalité. »

« La vraie victoire de la saison »

« Penser si la saison est terminée ou pas, ce ne sont que des hypothèses, a poursuivi l’ancien joueur du FC Séville. Notre véritable objectif commun, c'est de combattre la pandémie, la vaincre. Ce serait la vraie victoire de la saison. (...) Je pense qu'il faut remercier tous les médecins, les personnels de santé, les policiers, les fonctionnaires et tous les autres, qui luttent en première ligne dans le monde entier. » Toujours aussi exemplaire, Sarabia.