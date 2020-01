PSG : Sans trembler, Kurzawa refuse une offre XXL de l'Inter

Dans : PSG.

Sur la touche au PSG, Layvin Kurzawa a fait le choix fort de refuser une très grosse offre de l'Inter Milan. Le défenseur en fin de contrat se voit plus haut.

Layvin Kurzawa a entamé les six derniers mois de son contrat au Paris Saint-Germain et le défenseur de 27 ans a bien compris que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ne lui proposeront pas de prolonger au PSG. Car du côté du club de la capitale, on n’est même pas du tout opposé à ce que l’ancien monégasque parte lors de ce mercato hivernal. Mais Layvin Kurzawa est lui moins pressé de partir du club de la capitale, préférant prendre son temps en attendant une offre qu’il espère majeure et surtout anglaise.

L'Inter offre des millions d'euros, Kurzawa refuse

Et l’international tricolore s’est même permis de refuser la semaine passée une offre de l’Inter Milan, L’Equipe affirmant que l’actuel leader de Serie A avait proposé plusieurs millions d’euros comme prime à la signature pour Layvin Kurzawa, ce que ce dernier a repoussé. Il est vrai que le défenseur parisien, qui serait actuellement en train de changer d’agent afin de rejoindre Sport Invest UK, géré par Kia Joorabchian, veut à priori rejoindre la Premier League plutôt que le championnat d'Italie. Mais du côté de l'Inter, malgré ce refus initial, on pourrait revenir à la charge auprès de Layvin Kurzawa, surtout si l'offre miracle n'arrive pas d'Angleterre.