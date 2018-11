PSG : Saisir la justice pour tuer le fair-play financier, le PSG y pense !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen, Foot Mondial.

Il y a environ un mois, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Et pour cause, le champion de France en titre conteste le réexamen plus approfondi de son dossier sur le fair-play financier, souhaité par l’instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Une décision de réexamen qui ne passe pas du côté du club de la capitale, bien décidé à ne pas se laisser faire selon L’Equipe. En effet, le quotidien national affirme que si le PSG n’obtenait pas gain de cause devant le TAS, le club pourrait alors carrément saisir… la justice.

Une telle procédure pourrait remettre en cause le FPF

« En fonction de l’issue du réexamen plus approfondi de la chambre de jugement de l’ICFC, les dirigeants parisiens pourraient cette fois porter l’affaire devant la justice » explique le journal, avant de citer le secrétaire général du PSG, Victoriano Melero. « Si un jour on veut tuer le PSG et ses 700 salariés, on n’aura pas d’autre choix que d’attaquer judiciairement. Il est grand temps d’avoir quelque chose de plus clair ». Et L’Equipe de conclure. « Une telle procédure pourrait remettre en cause tout le fair-play financier ». Autant dire que dans les bureaux de l’état-major du Paris Saint-Germain, les prochains mois s’annoncent particulièrement tendus. Et décisifs…