PSG : Ruiz en mode Thiago Motta, Riolo interpelle Galtier

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est sorti vainqueur de son duel avec l'OM ce dimanche soir au Parc des Princes. Fabian Ruiz, titulaire au coup d'envoi, aura réalisé un match impressionnant.

Pour la réception de l'OM ce dimanche soir, Christophe Galtier avait décidé de revoir son système tactique. Bonjour une défense à quatre et bonjour un nouveau milieu de terrain à trois. Un milieu de terrain composé de Marco Verratti, de Vitinha et de Fabian Ruiz. L'Espagnol a été l'une des bonnes surprises de ce Classique. Volontaire, appliqué et très précieux à la récupération, l'ancien du Napoli a sans doute redistribué certaines cartes au PSG. Car Christophe Galtier, qui doit composer avec un grand nombre de joueurs absents, devrait persister avec son milieu à trois. Contre Marseille ce dimanche, Fabian Ruiz ne s'est pas caché. Il a même rappelé par moments un certain Thiago Motta. C'est en tout cas ce que pense Daniel Riolo.

Fabian Ruiz, Daniel Riolo est sur les fesses

Fabian Ruiz au micro de Prime Video



"On savait que ce serait un match très difficile contre une équipe très agressive. Je crois qu'on devait gagner, chez nous, pour les ultras. Cette victoire est grâce à eux et va pour eux." pic.twitter.com/qMlcP3J4NP — ParisSG INFOS (@Paris_SGINFOS) October 16, 2022

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a tenu à féliciter la performance de Fabian Ruiz. Il s'est même laissé aller à une comparaison très flatteuse pour le joueur de 26 ans. « Fabian Ruiz a commencé de façon très timide le match, mais au fur et à mesure du match, je l'ai trouvé excellent. C'est un joueur de classe. Je veux le voir devant la défense, avec Verratti plus haut. Avec le numéro 8 dans le dos, grand, gaucher, j'ai eu un flash-back, j'ai revu Thiago Motta ». Voilà qui devrait faire plaisir au principal intéressé, qui va devoir continuer sur ses bonnes prestations pour s'imposer durablement au PSG. Reste à savoir cependant si Galtier tentera de mettre Verratti un cran au-dessus et fera confiance à Fabian Ruiz à la première relance. Un pari risqué au vu de l'importance du petit Italien dans cet exercice. Encore ce dimanche soir contre l'OM, Verratti aura été au four et au moulin, décisif sur le seul but de la rencontre inscrit par Neymar Jr. Plus libre et mieux entouré, l'ancien de Pescara pourrait enfin avoir trouvé son équilibre. Affaire à suivre, surtout avec toutes les rencontres qui vont s'enchainer pour le PSG avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.